Goldman Sachs: Südkorea wegen Alterung der Gesellschaft 2050 nicht mehr unter 15 führenden Volkswirtschaften

Photo : YONHAP News

Laut einer Prognose der Investmentbank Goldman Sachs wird Südkorea aufgrund der raschen Alterung der Gesellschaft 2050 nicht mehr zu den 15 führenden Volkswirtschaften zählen.Das geht aus einem Bericht US-Bank zu den langfristigen Aussichten hervor. Demnach werde die Wirtschaftsleistung von Schwellenländern wie Indonesien, Ägypten und Pakistan in den kommenden Jahrzehnten dank deren Bevölkerungsanstiegs zunehmen.Indonesien werde bis 2050 zur viertgrößten Volkswirtschaft aufsteigen, schreibt Goldman Sachs in dem Bericht. Ägypten und Nigeria werden demnach in die Riege der 15 größten Volkswirtschaften vorstoßen. 2075 soll Nigeria die fünftgrößte Volkswirtschaft sein, gefolgt von Pakistan.Südkorea soll hingegen 2050 aufgrund der schrumpfenden Bevölkerung nicht mehr zu den 15 führenden Volkswirtschaften zählen.Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf soll laut dem Bericht bis 2075 auf 100.000 Dollar steigen. Südkorea läge damit gleichauf mit Frankreich und Kanada.