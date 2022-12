Vizeaußenminister zu Gesprächen über Inflation Reduction Act in die USA gereist

Photo : YONHAP News

Der zweite Vizeaußenminister Lee Do-hoon ist zu Gesprächen über das US-amerikanische Investitionsgesetz Inflation Reduction Act in die USA gereist.Lee traf am Sonntag am internationalen Flughafen Dulles nahe Washington ein.Dort findet am Montag die siebte Runde des hochrangigen Wirtschaftsdialogs beider Staaten statt. Dabei soll auch das US-Gesetz erörtert werden, nach dem Käufer von in Südkorea hergestellten Elektrofahrzeugen in Nordamerika nicht von steuerlichen Vergünstigungen profitieren können.Der Vizeminister wolle nach eigenen Angaben vor der Bekanntgabe von Richtlinien zur Umsetzung des Gesetzes mit US-Regierungsbeamten sprechen.Auch wolle er mit Abgeordneten über eingereichte Änderungsentwürfe zu dem Gesetz sprechen.