Ausländer im November zweiten Monat in Folge Nettokäufer an koreanischer Börse

Photo : YONHAP News

Ausländer haben im November an der koreanischen Börse den zweiten Monat in Folge mehr Aktien gekauft als verkauft.Nach Angaben der südkoreanischen Finanzaufsicht am Montag verzeichneten Ausländer im November am Aktienmarkt Nettokäufe in Höhe von 2,9 Billionen Won (2,2 Milliarden Dollar).Am Kospi-Markt wurden Nettokäufe in Höhe von 2,76 Billionen Won (2,1 Milliarden Dollar) getätigt, am Kosdaq-Markt in Höhe von 167 Milliarden Won (128 Millionen Dollar).Ausländer wurden damit den zweiten Monat in Folge Nettokäufer an der südkoreanischen Börse, nachdem sie im September noch als Nettoverkäufer in Erscheinung getreten waren.Ausländer verfügen mit Stand Ende November über notierte Aktien im Wert von 637,9 Billionen Won (488 Milliarden Dollar) und notierte Anleihen im Wert von 232,2 Billionen Won (178 Milliarden Dollar).Am Anleihemarkt verzeichneten Ausländer im November Nettoinvestitionen in notierte Anleihen in Höhe von 732 Milliarden Won (rund 560 Millionen Dollar).Sie tätigten Nettokäufe in Höhe von 4,2 Billionen Won (3,23 Milliarden Dollar), während Anleihen im Wert von 3,49 Billionen Won (2,67 Milliarden Dollar) bei Fälligkeit eingelöst wurden.