Politik Präsidialamt äußert sich nicht zu Entlassungantrag gegen Innenminister

Das Präsidialamt hat zu dem auf Initiative der Opposition im Parlament gebilligten Entlassungsantrag gegen Innenminister Lee Sang-min noch nicht Stellung genommen.



Es gebe keine gesonderte Position dazu, sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Sonntag telefonisch KBS gegenüber.



Der Verzicht auf eine offizielle Stellungnahme wird als Hinweis darauf gewertet, dass Präsident Yoon Suk Yeol den Vorschlag nicht akzeptieren will.



Wie verlautete, wolle das Präsidialamt sich auch nicht zu dem Vorgang äußern, wenn der Entlassungsantrag laut dem üblichen Verfahren an das Präsidialamt weitergeleitet worden ist.



Als der Entlassungsantrag gegen Außenminister Park Jin im September auf Initiative der Minjoo-Partei Koreas im Parlament verabschiedet wurde, lehnte Präsident Yoon den Antrag ab.