Yoon erwägt Sonderbegnadigungen – Ex-Präsident Lee potenzieller Nutznießer

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol erwägt, Sonderbegnadigungen zum neuen Jahr um den 28. Dezember zu gewähren.Als potenzielle Nutznießer werden unter anderem der ehemalige Präsident Lee Myung-bak und der frühere Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, Kim Kyoung-soo, gehandelt.Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte am Samstag telefonisch KBS gegenüber, dass eine erste Auswahl (der zu Begnadigenden) abgeschlossen sei. Noch vor einer endgültigen Entscheidung des Präsidenten werde die Liste überprüft.Der Beamte bestätigte, dass Ex-Präsident Lee und Ex-Gouverneur Kim auf der Liste der möglichen Nutznießer stehen.Es gebe die Meinung, dass mit Rücksicht auf den Ablauf der Aussetzung der Strafvollstreckung bei Lee am 27. Dezember Begnadigungen um 0 Uhr am 28. Dezember erfolgen sollten, weil der 31. Dezember und der 1. Januar auf ein Wochenende fallen würden, hieß es außerdem.