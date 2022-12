Ausfuhren in ersten zehn Dezembertagen um 20,8 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats um mehr als 20 Prozent zurückgegangen.Nach Angaben des Zollamtes am Montag schrumpfte das Exportvolumen vom 1. bis 10. Dezember um 20,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 15,4 Milliarden Dollar.In dem Zeitraum wurde an acht Tagen, damit 0,5 Tage weniger als im Vorjahr, gearbeitet. Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage ging um 15,8 Prozent zurück.Die Einfuhren nahmen im genannten Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 7,3 Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar ab.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 4,92 Milliarden verbucht. Im selben Vorjahreszeitraum war ein Minus von 2,49 Milliarden Dollar verzeichnet worden.