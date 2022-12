Nordkorea lobpreist Kim Jong-il vor dessen elften Todestag

Photo : YONHAP News

In Nordkorea wird im Vorfeld des elften Todestags des früheren Machthabers Kim Jong-il am 17. Dezember für eine Gedenkstimmung gesorgt.Die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ beschrieb am Sonntag in mehreren Artikeln Kims Errungenschaften.Kim habe für Vor-Ort-Termine eine Stecke, die fast 17 Umrundungen der Erde entspreche, zurückgelegt und sein Leben den Einwohnern gewidmet, schrieb die Zeitung.Dabei wurde wiederholt behauptet, dass Kim im Dienst gestorben sei. Bis kurz vor seinem Tod sei er in einem Nachtzug mit der Arbeit beschäftigt gewesen. Er sei ein großer General gewesen, der bis zum letzten Augenblick des Lebens einen Parforceritt für den Wohlstand des Vaterlandes und das Glück des Volks hingelegt habe, hieß es.Zum anstehenden elften Todestag von Kim Jong-il werden keine groß angelegten Veranstaltungen erwartet, weil Nordkorea gewöhnlich Jubiläen wie den fünften und zehnten Jahrestag groß feiert.