UN-Menschenrechtsbüro stuft Menschenrechtslage in Nordkorea als schlecht ein

Photo : YONHAP News

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in Seoul hat die Menschenrechtssituation in Nordkorea als schlecht eingestuft.Der Status der Menschenrechte in Nordkorea sei, gelinde gesagt, schlecht, teilte das Büro am 10. Dezember anlässlich des Tags der Menschenrechte laut dem US-Sender Voice of America mit. Die Vision der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sei in Nordkorea nicht erkennbar.Seit der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte habe es zahlreiche Fortschritte gegeben. An einigen Orten, zum Beispiel in Nordkorea, schienen die Fortschritte jedoch sehr begrenzt zu sein, hieß es.Der Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sei eine Gelegenheit, die Situation in Nordkorea zu verbessern und sich internationalen Werten und einem Konsens anzunähern, die die Erklärung repräsentiere. Nordkorea sei als UN-Mitgliedsland dazu verpflichtet, diese zu befolgen, forderte das Menschenrechtsbüro.Die Vereinten Nationen hatten den 10. Dezember zum Tag der Menschenrechte bestimmt, um der Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 zu gedenken.