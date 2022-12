Internationales USA setzen Nordkoreas Grenzschutz auf Sanktionsliste

Die Vereinigten Staaten haben wegen Verletzungen der Menschenrechte von fliehenden Nordkoreanern das nordkoreanische Grenzschutzbüro sanktioniert.



Das gab das Büro für die Kontrolle von Auslandsvermögen des US-Finanzministeriums am 9. Dezember bekannt.



Das Generalbüro für Grenzschutz Nordkoreas, das für die Sicherheit an den Grenzen zu China und Russland zuständig sei, habe mit Landminen und Schießbefehlen den Tod zahlreicher Nordkoreaner bei Fluchtversuchen verursacht, hieß es zur Begründung.



Zugleich wurden sieben ausländische Unternehmen, die dem SEK-Trickfilmstudio (Scientific & Educational Film Studio of Korea) in Nordkorea bei Finanztransaktionen geholfen hatten, sowie Kim Myong-chol, Vertreter des Studios in Paris, auf die Sanktionsliste gesetzt.



Das SEK-Studio war wegen des Vorwurfs, Arbeitsstellen für nordkoreanische Animationsarbeiter im Ausland vermittelt zu haben, bereits im Dezember letzten Jahres auf die Sanktionsliste des US-Finanzministeriums gesetzt worden.