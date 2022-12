Eiskunstläuferin Shin Ji-a gewinnt Silber beim Junior-Grand-Prix-Finale

Photo : YONHAP News

Die Eiskunstläuferinnen Shin Ji-a und Kim Chae-yeon haben als erste Südkoreanerinnen seit 17 Jahren beim Junior-Grand-Prix-Finale (JGP-Finale) Medaillen im Dameneinzel gewonnen.Beim ISU Junior-Grand-Prix-Finale 2022-2023 in Turin erhielt Shin in der Kür im Dameneinzel am Samstag koreanischer Zeit 131,21 Punkte, nachdem sie im Kurzprogramm 69,11 Punkte erzielt hatte. Mit insgesamt 200,32 Punkten rangierte die 14-Jährige auf Platz zwei hinter Mao Shimada aus Japan.Kim gewann mit insgesamt 190,36 Punkten die Bronzemedaille.Es ist das erste Mal seit dem Gewinn der Goldmedaille durch Kim Yu-na im Jahr 2005, dass eine südkoreanische Einkunstläuferin beim JGP-Finale eine Medaille holte.Das Finale des Junioren-Grand-Prix erreichen die sechs bestplatzierten Läufer jeder Disziplin bei der Junior-Grand-Prix-Serie, an der 13- bis 19-Jährige mit Stand Juli des Vorjahres teilnehmen können.Für das diesjährige Finale qualifizierten sich drei Südkoreanerinnen und drei Japanerinnen im Dameneinzel. Das liegt unter anderem auch daran, dass Athleten aus Russland, einer führenden Eiskunstlauf-Nation, aufgrund der Sanktionen wegen der russischen Aggression in die Ukraine von den Wettbewerben ausgeschlossen wurden.