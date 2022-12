Hinterbliebene von Opfern der Itaewon-Tragödie gründen Beratungsgruppe

Photo : YONHAP News

Hinterbliebene von Opfern des tödlichen Massengedränges im Seouler Viertel Itaewon haben ein Beratungsgremium ins Leben gerufen.Die Gruppe bestehend aus 170 Angehörigen von 97 Todesopfern verkündete am Samstag, dem 43. Tag nach der Tragödie, ihre Gründung. Bei der Katastrophe am 29. Oktober kamen 158 Menschen ums Leben.Die Gruppe forderte die Regierung auf, die Verantwortung für die Katastrophe zu übernehmen und die Verantwortlichen streng zu bestrafen. Sie verlangte auch eine Entschuldigung von Präsident Yoon Suk Yeol und die Entlassung von Innenminister Lee Sang-min.Das Gremium kritisierte, dass die Regierung dessen Forderung nach der Weitergabe von Kontaktnummern der Hinterbliebenen nicht nachgekommen sei, obwohl die Familien der Todesopfer für eine Trauma-Therapie zusammenkommen müssten.Die Gruppe versprach, gegen sekundäre Schäden aktiver vorzugehen, und forderte die Regierung zur Bereitstellung eines Gedenkraums für die Opfer auf.Sie plant, am 16. Dezember, dem 49. Tag nach dem Unglück, eine Gedenkfeier für die Opfer an der Unglücksstelle in Itaewon abzuhalten.