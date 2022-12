Wieder Schneesaison – Skigebiete geöffnet

Photo : YONHAP News

Viele Bürger haben das Wochenende draußen verbracht, da es nicht mehr ganz so kalt war wie in den Tagen davor.Vor allem die Skigebiete und Rodelpisten lockten zahlreiche Menschen an, die eine Winterstimmung genießen wollten.Rutschen auf strahlend weißen Pisten, während einem der Wind um die Ohren bläst und ein Gefühl der Freiheit vermittelt.Nicht immer lässt sich die Balance ohne Weiteres halten, doch die Freude über den Start der neuen Schneesaison ist groß. Schon am zweiten Tag nach der Öffnung herrscht wieder so viel Betrieb wie früher.In einem anderen Skigebiet stehen die Skifahrer am Lift in einer langen Warteschlange, da sie immer wieder den Hang runterrasen möchten.Für Kinder gibt es wohl kaum einen besseren Spielplatz. Sie drehen sich auf Gummi-Schläuchen und werden immer schneller. Mit ihren Familien verbringen sie eine sehr schöne Zeit.Nach einem schwungvollen Start geht es mit dem Gleitschirm in die Luft. Der spannende Flug entlang dem Grat ist mit nichts zu vergleichen.Selbst im kalten Winter muss auf Aktivitäten im Wasser nicht verzichtet werden. Im warmen Becken des Freibads ist von der Kälte draußen kaum noch etwas zu spüren.Es gab auch Bürger, die auf eine ganz andere Weise den Winter genießen. Ein Wakeboardfahrer gibt sich den Wellen hin, die ein Boot verursacht hat, und vollführt tolle Tricks.Andere zog es auf den Bukhan-Berg, wo sie Schritt für Schritt hinauf wandern. Auf dem Gipfel angekommen, freut man sich mit weit ausgestreckten Armen über das Erreichte.