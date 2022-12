Südkorea will luftgestützte Langstrecken-Lenkrakete entwickeln

Photo : YONHAP News

Südkorea will unter Einsatz von 190 Milliarden Won (145 Millionen Dollar) bis 2028 eine Luft-Boden-Lenkrakete mit großer Reichweite für den KF-21-Kampfjet entwickeln.Das gab die Behörde für Wehrbeschaffung DAPA am Montag bekannt.Die zu entwickelnde Langstrecken-Lenkrakete wird als wichtige Waffe des Kampfjets vom Typ KF-21 einen präzisen Angriff auf ein mehrere Hundert Kilometer entferntes wichtiges feindliches Ziel ermöglichen. Es wird die erste luftgestützte Lenkrakete sein, die mit einheimischer Technologie entwickelt wird.Die Entwicklung eines luftgestützten Lenkflugkörpers war für Südkorea Neuland, weil es nicht über ausreichend Technologien für die sichere Bestückung eines Flugzeugs damit und die Abtrennung verfügte.DAPA erläuterte, dass durch eine explorative Entwicklung von 2019 bis Ende 2021 die Technologieentwicklung gelungen sei und dass die Entwicklung einer luftgestützten Lenkrakete nun richtig in Gang kommen könne.