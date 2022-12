Junge Menschen positiv zu Fleischersatz eingestellt

Photo : KBS News

Die Mehrheit der Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern in Südkorea sind gegenüber Fleischersatz positiv eingestellt.Das ergab eine Umfrage, die das Unternehmen Shinsegae Food bei 1.000 Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern im Januar durchführte.Laut dem heute veröffentlichten Ergebnis bewerteten 67,6 Prozent der Befragten den Fleischersatz positiv.71,4 Prozent nannten als Grund für die Notwendigkeit von Fleischersatz den Umweltschutz. Dahinter folgten die Tierwohlfahrt mit 53 Prozent und gesunde Essgewohnheiten mit 43,5 Prozent. Auf die Vorbereitung auf eine Nahrungsknappheit entfielen 36,5 Prozent der Antworten.42,6 Prozent haben selbst schon einmal Fleischersatzprodukte probiert, während sich 78,2 Prozent dazu bereit erklärten.Laut der südkoreanischen Handelsgesellschaft für Landwirtschaft und Fischerei sowie Lebensmittel (aT) wird der globale Fleischersatzmarkt im Jahr 2025 verglichen mit 2022 um über 40 Prozent auf schätzungsweise 11,03 Milliarden Dollar wachsen.