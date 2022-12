Koreanische Professoren wählen Gwa-i-bul-gae (過而不改) zum Sinnspruch des Jahres 2022

Photo : YONHAP News

Koreanische Professoren haben Gwa-i-bul-gae (過而不改) zum Sinnspruch des Jahres gewählt.Dieser warnt vor einem "Fehler, der nicht korrigiert wird".Wie die Zeitung "Kyosu Shinmun" am Montag schrieb, hätten 50,9 Prozent der teilnehmenden 935 Professoren sich für diesen Sinnspruch entschieden, der in den "Annalen des Konfuzius" für das Jahr 2022 vorgestellt wird.Der Ausdruck sei laut dem Zeitungsbericht eine Warnung gegen Politiker angesichts des Spiels der gegenseitigen Schuldzuweisungen.Die Zeitung wählt jedes Jahr einen Sinnspruch auf der Grundlage einer Abstimmung unter Professoren aus.Im letzten Jahr hatten die Gelehrten für "myo-seo-dong-cheo(猫鼠同處)" gestimmt, was "Katze und Maus sind ein Team geworden" bedeutet.