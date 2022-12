Südkorea und China einigen sich auf reibungslose Umsetzung von Gipfelvereinbarungen

Photo : YONHAP News

Südkorea und China haben sich auf eine reibungslose Umsetzung von Gipfelvereinbarungen geeinigt.Die Außenminister Park Jin und Wang Yi vereinbarten nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums am Montag bei einem etwa 75 Minuten dauernden Videogespräch, eng zusammenzuarbeiten, um die Dynamik der Gipfeldiplomatie und für einen Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Südkorea aufrechtzuerhalten.Südkoreas Chefdiplomat Park habe um Pekings aktive Unterstützung für die Bemühungen der Seouler Regierung um einen Dialog mit Nordkorea gebeten. Südkorea hatte von einer "kühnen Initiative" gesprochen, mit der Pjöngjang im Gegenzug für Schritte in Richtung einer atomaren Abrüstung wirtschaftliche Hilfe angeboten werden soll.Der chinesische Außenminister habe daraufhin gesagt, dass China im Umgang mit Fragen der koreanischen Halbinsel eine "konstruktive Rolle" spielen wolle.Die beiden Minister einigten sich darauf, den Austausch auf hochrangiger Ebene über verschiedene Kanäle fortzusetzen. Dies schließe auch gegenseitige Besuche, einen Sicherheitsdialog auf Vizeministerebene sowie einen Dialog des öffentlichen und privaten Sektors mit ein.Darüber hinaus verständigten sie sich darauf, die Gespräche zwischen den Außenministerien voranzubringen und einen gemeinsamen Aktionsplan für das künftige Wachstum aufzustellen, so wie es beim Treffen in Qingdao vereinbart worden sei.