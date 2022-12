Staatsanwaltschaft lädt früheren Geheimdienstchef Park Jie-won vor

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral hat den früheren Geheimdienstchef Park Jie-won vorgeladen.Die Vorladung für Mittwochmorgen erfolgte im Zusammenhang mit der Erschießung eines südkoreanischen Fischereibeamten durch nordkoreanische Soldaten im Jahr 2020. Park soll damals versucht haben, den Vorfall zu vertuschen.In sozialen Medien schrieb Park am Montag, er wolle der Aufforderung nachkommen. Sein Anwalt habe mit der Staatsanwaltschaft den Termin koordiniert.Im Juli hatte der Geheimdienst bei der Obersten Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen Park eingereicht, weil er Geheimdienstberichte zu dem Vorfall von 2020 ohne entsprechende Vollmacht gelöscht habe.Die Ermittler haben den Verdacht, dass Park, der von Juli 2020 bis Mai 2022 Geheimdienstchef war, die Berichte auf Anordnung des damaligen Geheimdienstchefs Suh Hoon gelöscht habe. Dies sei nach der Teilnahme an einer Kabinettssitzung am Tag nach der Tötung des Beamten erfolgt.Park wies die Vorwürfe zurück. Eine Anordnung zur Löschung von Dokumenten sei ihm nicht erteilt worden. Auch habe er Beamten des Geheimdienstes keine solche Anordnung gegeben.Die Staatsanwaltschaft hatte Suh letzte Woche im Zusammenhang mit dem Fall wegen des Verdachts auf einen Machtmissbrauch und die Behinderung der Ausübung von Rechten angeklagt.