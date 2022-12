Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat am Montag (Ortszeit) in Bezug auf Nordkoreas Tests ballistischer Raketen weitere Personen und Einrichtungen auf ihre Sanktionsliste gesetzt.Sanktioniert wurden acht nordkoreanische Staatsbürger und vier Einrichtungen, einschließlich des nordkoreanischen Ministeriums für Raketenindustrie.Die neue Auflistung ziele auf diejenigen ab, die an Nordkoreas Nuklear- und ballistischen Raketenprogrammen beteiligt seien oder diese finanzierten, teilte die EU mit.