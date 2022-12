Viel Schnee in den zentralen Gebieten erwartet

Photo : YONHAP News

In den zentralen Gebieten wird heute viel Schnee erwartet.Von Dienstag auf Mittwoch könnte es nach Angaben des Wetteramtes in den Provinzen Gyeonggi und Gangwon sowie Nord-Chungcheong bis zu zehn Zentimeter Schnee geben. Für diese Gebiete wurden vorläufige Schneewarnungen ausgegeben.In Seoul, dem Norden von Gyeonggi und der Provinz Süd-Jeolla wird mit etwa fünf Zentimetern Schnee gerechnet.In der Hauptstadtregion soll der Schneefall am Dienstagabend nachlassen, in einigen Gebieten im Westen soll es bis Mittwochmorgen schneien.Mit dem Schneefall steigen die Feinstaubbelastungen. Diese werden in den meisten Gebieten des Landes am Dienstag als "sehr schlecht" eingestuft. Für den Großraum Seoul, zu dem auch die Großstadt Incheon und die Gyeonggi-Provinz zählen, gilt bereits eine Feinstaubwarnung.