Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans kommen heute in Jakarta zusammen

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für Atomgespräche mit Nordkorea kommen heute in Jakarta zu einem trilateralen Treffen zusammen.Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, und seine US-amerikanischen und japanischen Kollegen, Sung Kim und Takehiro Funakoshi, werden ihre Einschätzungen zur Situation auf der koreanischen Halbinsel austauschen und über die Denuklearisierung Nordkoreas diskutieren.Der südkoreanische Nuklearunterhändler führte gestern mit seinem US-Pendant bilaterale Gespräche und plant heute ein bilaterales Treffen mit Funakoshi im Anschluss an die trilaterale Zusammenkunft.Die drei Nuklearunterhändler hatten zuletzt am 7. September in Tokio ein trilaterales Präsenztreffen abgehalten.Es wird erwartet, dass sie beim heutigen Treffen die bisher vorangebrachten Konsultationen über die Sanktionen gegen Nordkorea weiter vertiefen und Strafmaßnahmen erörtern werden, die im Falle weiterer schwerwiegender Provokationen Nordkoreas ergriffen würden.