Koreanischer Film „Decision to Leave“ für Golden Globe nominiert

Photo : YONHAP News

Der Film „Decision to Leave“ von Regisseur Park Chan-wook ist bei den Golden Globe Awards in der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ nominiert worden.Die Hollywood Foreign Press Association, die die Preisverleihung organisiert, veröffentlichte am Montag (Ortszeit) die Nominierungen für die 80. Verleihung der Golden Globe Awards.Die koreanische Produktion wird mit „Im Westen Nichts Neues“ aus Deutschland, „Argentina, 1985“ aus Argentinien, „Close“ aus Belgien und „RRR“ aus Indien konkurrieren.Die 80. Preisverleihung ist am 10. Januar 2023 in Beverly Hills, Kalifornien geplant.