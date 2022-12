Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf Drei-Monats-Hoch von 86.852

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat 80.000 übertroffen und den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass mit Stand 0 Uhr 86.852 neue Infektionsfälle bestätigt worden seien.Das sind 61.185 mehr als am Vortag und 9.262 mehr als eine Woche zuvor.Es wurden 29 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher wurden insgesamt 31.128 Todesfälle erfasst, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.19 neue Todesopfer waren 80 Jahre alt oder älter, acht waren in ihren Siebzigern und zwei in ihren Sechzigern.