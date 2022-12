US-Außenministerium will Projekte für freien Informationsfluss in Nordkorea finanzieren

Photo : KBS News

Das US-Außenministerium will für Projekte zur Förderung des freien Informationsflusses in Nordkorea, einschließlich des Zuflusses von Informationen von außen, bis zu 1,5 Millionen Dollar zur Verfügung stellen.Das habe das Ministerium in seinem Internetauftritt bekannt gegeben, berichtete der US-amerikanische Sender Radio Free Asia am Dienstag.Für eine Unterstützung infrage kämen möglicherweise Projekte betreffend die Produktion von Contents über Demokratie, Menschenrechte und Freiheit, die Ausweitung des Informationszugangs von Einwohnern in Nordkorea durch Radiosendungen sowie die Ausbildung nordkoreanischer Flüchtlinge zu Content-Produzenten.Das Außenministerium gab in einer getrennten Ausschreibung bekannt, für Projekte zur Förderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Nordkorea 100.000 bis 1,25 Millionen Dollar bereitzustellen.