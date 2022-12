Koreanischer Film „Decision to Leave“ für Golden Globe nominiert

Photo : YONHAP News

Die Hollywood Foreign Press Association, Organisatorin der Preisverleihung der Golden Globe Awards, hat am Montag (Ortszeit) die Nominierungen für deren 80. Verleihung bekannt gemacht.In der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ wurden fünf Produktionen nominiert. Der Film „Decision to Leave“ von Regisseur Park Chan-wook wurde als vierter Kandidat bekannt gemacht.Die Nominierten für den besten nicht-englischsprachigen Film seien „Im Westen nichts Neues“, „Argentina, 1985“, „Close“, „Decision to Leave“ und „RRR“.Bei den Golden Globe Awards werden Auszeichnungen in 15 Kategorien für Filme aus der ganzen Welt und in zwölf Kategorien für US-Fernsehproduktionen vergeben. Die Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ hieß bis zur letzten Auflage „Bester fremdsprachiger Film“.Bei der Preisverleihung im Jahr 2020 gewann „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho als erste südkoreanische Produktion den Preis für den besten fremdsprachigen Film. Im Jahr 2021 wurde „Minari“ des koreanischstämmigen US-Regisseurs Lee Isaac Chung mit dem Preis ausgezeichnet.Bei der 79. Preisverleihung im Januar dieses Jahres gewann Oh Young-soo für seine Rolle in der Serie „Squid Game“ den Preis für den besten Nebendarsteller – Serie, Mini-Serie oder TV-Film.Die Golden Globe Awards waren letztes Jahr wegen Vorwürfen der Rassen- und Geschlechterdiskriminierung und von Korruption einem Boykott von Hollywood-Filmemachern und -stars ausgesetzt. Die Live-Übertragung der 79. Preisverleihung im letzten Januar wurde abgesagt.Die 80. Preisverleihung ist am 10. Januar 2023 im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills geplant und wird live übertragen.Die Nachrichtenagentur AP berichtete jedoch, dass einige Stars nicht daran teilnehmen wollten. Reuters schrieb, dass sich nur wenige Nominierte zu ihren Nominierungen geäußert hätten. Es sei unklar, ob die Veranstaltung wie früher Top-Stars anziehen werde.