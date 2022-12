Südkorea könnte dieses Jahr Handelsdefizit von 50 Milliarden Dollar verbuchen

Photo : YONHAP News

Es gilt als wahrscheinlich, dass Südkorea dieses Jahr über ein Rekordhandelsdefizit hinaus erstmals ein Defizit von 50 Milliarden Dollar verbuchen würde.Nach vorläufigen Schätzungen des Zollamts am Dienstag wurde in der Handelsbilanz im laufenden Jahr bis zum 10. Dezember ein Defizit in Höhe von 47,46 Milliarden Dollar verzeichnet.Das entspricht dem bisher höchsten Jahresdefizit.Es wird erwartet, dass Südkorea dieses Jahr zum ersten Mal seit 2008 ein Defizit in der Handelsbilanz verbuchen wird.Der Koreanische Verband für internationalen Handel erwartete, dass ein Handelsdefizit in Höhe von 45 Milliarden Dollar verzeichnet werde. Laut einer Prognose des Koreanischen Instituts für Industrieökonomik und Handel soll das Defizit 42,6 Milliarden Dollar erreichen, laut dem Koreanischen Wirtschaftsforschungsinstitut 48 Milliarden Dollar.