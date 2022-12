Präsident Yoon will Arbeits- und Krankenversicherungsreformen unbeirrt vorantreiben

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Notwendigkeit von Arbeits- und Krankenversicherungsreformen betont und angekündigt, diese unbeirrt und aktiv voranzutreiben.Yoon sagte in einer Kabinettssitzung am Dienstag, die Verbesserung der Doppelstruktur des Arbeitsmarktes sei eine Aufgabe, die nicht länger aufgeschoben werden könne. Dies stehe in einem direkten Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Industrie und Arbeitsplätzen für die Zukunftsgenerationen.Man werde Reformpläne erörtern, damit eine faire und zukunftsorientierte Kultur bei den Arbeitnehmern und -gebern Wurzeln schlage, sagte Yoon.Yoon verwies auf die Empfehlungen zur Reform des Arbeitsmarktes, die ein von der Regierung eingesetztes Expertengremium gestern präsentiert hatte und in deren Zentrum die Flexibilisierung der 52-Stunden-Woche steht. Er versprach, auf der Grundlage der Empfehlungen bald eine Regierungsposition auszuarbeiten und unbeirrt Reformen voranzutreiben, um hinsichtlich der Arbeit Schwache in der Gesellschaft zu schützen.Yoon kritisierte zudem die sogenannte Moon Jae-in-Care, die Politik der Vorgängerregierung zur Erweiterung des staatlichen Krankenversicherungsschutzes, und unterstrich die Notwendigkeit einer Reform der nationalen Krankenversicherung.Die populistische Politik, mit der Steuern vergeudet würden, würde zu einem finanziellen Ruin führen, die Grundlage des Krankenversicherungssystems beeinträchtigen und schließlich die Bürger zu großen Opfern zwingen, sagte er.