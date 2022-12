Südkorea zahlt ab 2023 Elterngeld

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird ab Januar 2023 Elterngeld gezahlt.Der vierte mittel- und langfristige Rahmenplan für Kinderbetreuung mit entsprechenden Maßnahmen sei am Dienstag festgelegt worden, teilte das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt mit.Die Eltern eines Kindes unter einem Jahr erhalten demnach monatlich 700.000 Won (537 Dollar) in bar. Sollte das Kind eine Kindertagesstätte besuchen, wird die Summe nach Abzug der Kita-Gebühr in Höhe von 500.000 Won (384 Dollar) gezahlt.Die Eltern eines einjährigen Kindes werden monatlich 350.000 Won bekommen. Im Falle eines Kita-Besuchs werden wie bisher monatlich 500.000 Won zur Deckung der Kita-Gebühren gewährt.Ab dem übernächsten Jahr soll die Höhe des Elterngeldes jeweils auf eine Million Won und 500.000 Won steigen.