Vereinigungsminister: Südkorea will 2023 innerkoreanische Kontakte wieder aufnehmen

Photo : YONHAP News

Südkorea wird laut Vereinigungsminister Nordkorea weiterhin zureden, seine militärischen Provokationen einzustellen und sich gleichzeitig darum bemühen, den innerkoreanischen Kontakt im nächsten Jahr wieder aufzunehmen.Vereinigungsminister Kwon Young-se machte die Bemerkungen am Dienstag während seiner Pressekonferenz zum Jahresende auf der Insel Ganghwa in Incheon, etwa 30 Kilometer westlich von Seoul, angesichts Nordkoreas verstärkter Waffentests in diesem Jahr und seiner Weigerung, einen Dialog mit Südkorea und den USA zu führen.Die Regierung werde nach Maßnahmen suchen, Vertrauen zu Nordkorea aufzubauen, egal wie trivial und unbedeutend es auch sein mag, und Bedingungen schaffen, damit das Land den Dialog und die Kommunikation mit Südkorea wähle, sagte er.Der Ton für die innerkoreanische Zusammenarbeit werde festgelegt, indem es zivilen Organisationen Anfang nächsten Jahres ermöglicht werde, den Austausch über soziale, kulturelle und humanitäre Bereiche wieder aufzunehmen, hieß es weiter.