Außenministerium: Annäherung von Seoul und Tokio bei Entschädigungsfrage

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben laut dem südkoreanischen Außenministerium die Differenz in ihren Positionen in der Frage der Entschädigung für Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs verringert.Der Sprecher des Ministeriums, Lim Soo-suk, machte die Bemerkung am Dienstag vor der Presse. Er sagte, die Diskrepanz sei durch enge Kommunikation und Diskussionen zwischen den beiden Seiten weiter verringert worden.Seine Bemerkungen kamen, als das Ministerium seine Bemühungen wieder aufnahm, öffentliche Meinungen über die langjährige Angelegenheit zu sammeln, wobei Außenminister Park Jin am vergangenen Dienstag ein „weises Treffen“ mit vier lokalen Experten über die Beziehungen zwischen Seoul und Tokio abhielt.Seo Min-jeong, Generaldirektor des Büros des Ministeriums für den asiatisch-pazifischen Raum, besuchte Gwangju letzte Woche ebenfalls zu einem Treffen mit Vertretern einiger Opfer der japanischen Kriegsgräuel.Während des Treffens informierte der Beamte sie über die Ergebnisse der Gespräche auf Regierungsebene mit Japan und hörte sich die Meinungen der Opfer an.Ein hochrangiger Beamter des Ministeriums teilte Reportern am Dienstag mit, dass das Ministerium versuchen werde, die diplomatischen Gespräche zwischen den beiden Ländern zu beschleunigen und dabei nicht nur die Meinungen der Opfer, sondern auch der Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen zu hören.