Kälteeinbruch in Korea – Schnee in einigen Regionen

Photo : YONHAP News

Ein Kälteeinbruch hat Südkorea erfasst.In den meisten Regionen des Landes wurden Kältewarnungen herausgegeben. Im zentralen Binnenland fielen die Temperaturen am Mittwochmorgen unter minus zehn Grad.Die Tageshöchstwerte sollen landesweit zwischen minus sechs und plus vier Grad liegen und damit sechs bis sieben Grad niedriger als gestern sein. In Seoul wird mit minus drei Grad gerechnet.In den zentralen Gebieten, in der Region Honam und im Binnenland der Region Yeongnam soll es bis Vormittag regnen oder schneien. In den Regionen Chungcheong und Nord-Jeolla wird es ortsweise bis Nachmittag Niederschläge geben.Auch am Donnerstag wird es sehr kalt sein. In den zentralen Gebieten, in Nord-Jeolla und im nördlichen Binnenland von Nord-Gyeongsang soll es Regen oder Schnee geben.