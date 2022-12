Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans diskutieren über Maßnahmen gegen Nordkoreas Provokationen

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für Atomgespräche mit Nordkorea haben am Dienstag in Indonesien über Maßnahmen gegen Nordkoreas Provokationen, einschließlich der Bedrohung durch Atomwaffen und Raketen, diskutiert.Laut dem Außenministerium in Seoul kamen Kim Gunn, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, und seine US-amerikanischen und japanischen Kollegen, Sung Kim und Takehiro Funakoshi, in der US-Botschaft in Jakarta zur Beratung zusammen. Sie hätten bekräftigt, dass das internationale Ziel der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas ungeachtet jeglicher Provokation unerschütterlich bleibe.Sie warnten, dass Nordkorea mit einer geschlossenen und resoluten Reaktion der internationalen Gemeinschaft konfrontiert sein werde, sollte es weitere Provokationen wie einen siebten Atomtest verüben. Es sei wichtig, dass Südkorea, die USA und Japan in Solidarität Nordkorea zeigten, dass mit Provokationen nichts zu gewinnen sei, betonten sie.Die Chefunterhändler stimmten außerdem darin überein, die Kooperation mit der Weltgemeinschaft weiter zu verstärken, damit Nordkorea Provokationen stoppt und zum Dialog über die Denuklearisierung zurückkehrt.