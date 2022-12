Südkorea und USA beraten sich über Cyberpolitik

Photo : YONHAP News

Beamte aus Südkorea und den USA haben über Maßnahmen diskutiert, um gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Informations- und Technologiediebstahl in Bezug auf Atomwaffen und Raketen mittels Cyberattacken vorzugehen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass die sechsten bilateralen Cyberkonsultationen Südkoreas und der USA am Montag in Washington D.C. stattgefunden hätten. Die südkoreanische Delegation sei von Cho Hyun-woo, Botschafter für internationale Sicherheit, geführt worden. Sein US-Pendant sei Nathaniel C. Fick, Sonderbotschafter für Cyberraum und Digitalpolitik im US-Außenministerium, gewesen.Etwa 40 Beamte aus beiden Ländern, die für den Cyberbereich zuständig sind, nahmen daran teil.Beide Seiten beurteilten, dass es in den letzten vier Jahren viele Veränderungen im Umfeld der internationalen Cybersicherheit gegeben habe. Sie tauschten die Politiken beider Regierungen im Zusammenhang mit der Cybersicherheit zur Reaktion auf solche Veränderungen aus und diskutierten über Maßnahmen zur Kooperationsverstärkung.