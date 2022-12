Koreanischer Roman „Broken Summer“ auf NYT-Liste der besten Thrillers des Jahres

Photo : YONHAP News

Der Roman „Broken Summer“ des südkoreanischen Schriftstellers Lee Jung-myung ist von der US-Zeitung „New York Times“ zu einem der besten Thrillers des Jahres 2022 gekürt worden.Das gab der Verlag EunHaeng NaMu Publishing Co. bekannt.Insgesamt sechs Romane, darunter auch „The Appeal“ von Janice Hallett und „The Other Side of Night“ von Adam Hamdy, wurden auf die Liste „The Best Thrillers of 2022“ gesetzt.„Broken Summer“ wurde im vergangenen Jahr vom Verlag EunHaeng NaMu herausgegeben. Die englische Version erschien im September dieses Jahres bei Amazon Crossing und wurde von Editoren der New York Times Book Review empfohlen. Der Roman wurde auch von mehreren Literaturmedien und Bloggern empfohlen.Zu Lees Romanen zählen „The Deep-Rooted Tree“, „The Painter of the Wind“ und „The Investigation“, der letztere wurde in über zehn Ländern übersetzt und veröffentlicht.