Ex-Nationaltrainer Bento verlässt Südkorea

Photo : YONHAP News

Nach seinem 52 Monate langen Einsatz als Trainer der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft hat Paulo Bento am Dienstag Südkorea verlassen.Bento trat am Dienstagnachmittag am Flughafen Incheon einen Flug an, um über Dubai nach Portugal zurückzukehren.In einer Botschaft, die in sozialen Netzwerken des Koreanischen Fußballverbandes KFA veröffentlicht wurde, dankte er den Bürgern der Republik Korea für ihre Unterstützung in den letzten vier Jahren.Er schrieb, er bedanke sich insbesondere für die Professionalität, Arbeitsmoral und das Verhalten der Spieler. Sie hätten ihm die Gelegenheit gewährt, eine Erfahrung zu machen, die in seinem Leben nie vergessen werden könnte und am schönsten sei.Bento war als Nationaltrainer am längsten im Amt. Die südkoreanische Fußballelf konnte unter seiner Federführung bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar erstmals seit der Veranstaltung 2010 in Südafrika den Einzug ins Achtelfinale schaffen.