Südkorea will Ukraine drei Millionen Dollar für Überwindung der Kälte zur Verfügung stellen

Südkorea will zusätzliche humanitäre Hilfe in Höhe von drei Millionen Dollar für die Ukraine leisten, um die Nation bei der Bewältigung der strengen Kälte im Winter zu unterstützen.Das südkoreanische Außenministerium gab auf einer von Frankreich und der Ukraine veranstalteten internationalen Konferenz zur Unterstützung der privaten Wiederherstellung der Ukraine am Dienstag (Ortszeit) in Paris den Hilfsplan bekannt.Seoul hatte am 11. Dezember Generatoren, Impfstoffe für Kinder, medizinische Geräte und Medikamente an die Ukraine geschickt.Zur Konferenz wurden neben Südkorea die Europäische Union, die G7-Länder, der Golf-Kooperationsrat, Australien, Norwegen, Neuseeland, die Schweiz, Island, die Türkei, Indonesien, Indien und Singapur eingeladen.