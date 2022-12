Behörden erlassen Notverordnung zur Produktion von mehr Erkältungsmedikamenten

Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden haben lokalen Pharmaunternehmen eine Notverordnung erteilt, um die Produktion von Acetaminophen-Tabletten (Paracetamol) zu steigern.Grund ist ein befürchteter Mangel an Medikamenten aus Paracetamol, ein fiebersenkender und schmerzlindernder Arzneistoff.Nach eigenen Angaben am Mittwoch designierte das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit am 30. November 650-Milligramm-Tabletten Paracetamol als medizinisches Produkt zur Bewältigung einer öffentlichen Gesundheitskrise. Das Ministerium erteilte 18 Pharmaunternehmen eine Notverordnung zur Produktion und dem Import solcher Produkte.Die Anordnung gilt bis April nächsten Jahres.Nach dem betreffenden Gesetz sollen die Unternehmen dem Ministerium über Produktions- und Importpläne, die monatlich geplante Produktions- und Einfuhrmenge sowie den Stand und die Ergebnisse der Produktion und des Imports berichten.