BTS-Mitglied Jin tritt zum Wehrdienst an

Photo : YONHAP News

Jin, das älteste Mitglied der K-Pop-Band BTS, ist als Erster unter den Bandmitgliedern zum Wehrdienst angetreten.Vor dem Trainingslager einer Frontdivision in Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi versammelten sich Dutzende Reporter und Fans.Es gab keine Menschenmasse, weil Jin und seine Agentur aus Sicherheitsgründen Fans davon abgeraten hatten, zu dem Ort zu kommen.Die Polizei und das Militär setzten etwa 300 Kräfte ein, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, und hielten auch einen Rettungswagen in Bereitschaft.Die versammelten Fans wünschten Jin, während des Wehrdienstes gesund zu bleiben.Mandy Lee, ein Fan aus Hongkong, sagte: „Wir lieben ihn. Wir wünschen ihm alles Gute und dass er sicher und gesund bleibt. Wir werden auf ihn warten.“Kim Jae-hoon aus Bucheon wünschte Jin, sich beim Militär nicht zu verletzen und gesund zurückzukehren, und sagte, man liebe Jin.Jin fuhr ohne offizielle Veranstaltung mit dem Auto ins Trainingslager. Die anderen BTS-Mitglieder fuhren in sechs Fahrzeugen dorthin mit, um sich von Jin zu verabschieden.Medien aus anderen Ländern, darunter die USA und Großbritannien, übertrugen vor Ort Jins Antritt zum Wehrdienst live.Jin wurde dieses Jahr 30 Jahre alt. Seine Einberufung war bis Ende dieses Jahres verschoben worden. Er beantragte jedoch im November die Zurücknahme der Verschiebung, daraufhin wurde der Beginn des Militärdienstes noch binnen Jahresfrist beschlossen.Der Rekrut Kim Seok-jin wird nach einer fünfwöchigen Grundausbildung einer Truppeneinheit zugeteilt.