Atomreaktor Shin Hanul 1 ans Netz gegangen

Photo : YONHAP News

Der Reaktor Shin Hanul 1, der 27. Atomreaktor in Südkorea, hat zwölf Jahre nach Baubeginn im Jahr 2010 den Vollbetrieb aufgenommen.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie veranstaltete am Mittwoch in Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang die Einweihungszeremonie.Beim Reaktor Shin Hanul 1 handelt es sich um den koreanischen Reaktortyp der nächsten Generation APR1400, der mit einheimischer Technologie entwickelt wurde.Der Reaktor sollte ursprünglich im Jahr 2017 fertiggestellt werden und ans Netz gehen. Der Termin verzögerte sich jedoch vor allem aufgrund einer Sicherheitsprüfung des Geländes nach einem schweren Erdbeben in Gyeongju.Nach dem Kurs der Yoon Suk Yeol-Regierung, mehr Reaktoren im Einsatz haben zu wollen, nahm der Reaktor Shin Hanul 1 am 7. Dezember den kommerziellen Betrieb auf.