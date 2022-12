US-Militär gründet eine Einheit der Weltraumstreitkräfte in Südkorea

Photo : YONHAP News

Bei den US-Truppen in Südkorea ist eine Einheit der Weltraumstreitkräfte der USA gegründet worden, die Aufgaben wie die Überwachung nordkoreanischer Raketen übernehmen wird.Die US-Streitkräfte in Korea (USFK) feierten am Mittwoch auf ihrer Basis Osan in der Provinz Gyeonggi die Gründung der U.S. Space Forces Korea.Anwesend waren der USFK-Kommandeur Paul LaCamera und Anthony Mastalir, Kommandeur der US-Weltraumstreitkräfte Indo-Pazifik (United States Space Forces Indo-Pacific).Die US-Weltraumstreitkräfte Korea stehen unter dem Kommando der Weltraumstreitkräfte Indo-Pazifik. Sie stellen das dritte Komponentenkommando der Weltraumstreitkräfte der USA außerhalb deren Festlandes dar. Zuvor war beim Indopazifik-Kommando und dem Zentralkommando jeweils ein Komponentenkommando der Weltraumstreitkräfte gebildet worden.