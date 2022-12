Yoon äußert in Brief an Präsident der VAE Wunsch nach Weiterentwicklung der Beziehungen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in einem persönlichen Schreiben an den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Muhammad bin Zayid Al Nahyan, den Wunsch ausgedrückt, die Beziehungen zwischen Südkorea und den VAE auf eine höhere Ebene zu entwickeln.Das Präsidialamt in Seoul teilte heute mit, dass dessen Stabschef Kim Dae-ki während seines offiziellen Besuchs in den VAE vom 11. bis 14. Dezember als präsidialer Sondergesandter dem Präsidenten des Landes einen Höflichkeitsbesuch abgestattet und Yoons Brief übergeben habe.Kim wies darauf hin, dass die VAE das einzige Land im Nahen Osten seien, mit dem Südkorea eine spezielle strategische Partnerschaft eingegangen sei.Der Präsident der VAE habe gesagt, dass sein Land Südkorea unverändert und unbeirrt jederzeit zur Seite stehen werde. Er habe die Hoffnung auf die bilaterale Zusammenarbeit in größeren Dimensionen geäußert, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.