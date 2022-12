Starker Schneefall im zentralen Binnenland erwartet

Photo : YONHAP News

Starker Schneefall und ein Kälteeinbruch werden voraussichtlich am Donnerstag die zentrale Region treffen.Laut Wetterbehörden werden für die zentralen Binnengebiete mehr als zehn Zentimeter Schnee erwartet, für die Metropolregion Seoul und andere zentrale Regionen werden drei bis acht Zentimeter Schnee prognostiziert. In anderen Teilen des Landes wird mit bis zu fünf Zentimetern Schnee gerechnet.Der Schnee im Großraum Seoul wird voraussichtlich am späten Nachmittag aufhören, wird aber in anderen Teilen des Landes bis Donnerstagnacht andauern.In der Zentralregion und der Provinz Nord-Gyeongsang hält der Kälteeinbruch an, am Donnerstagmorgen fallen die Temperaturen auf rund minus zehn Grad Celsius.Es wird jedoch erwartet, dass die Höchstwerte am Nachmittag auf null bis zehn Grad steigen, sechs bis neun Grad höher als am Vortag.