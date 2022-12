Schlüsselfigur im Landentwicklungsskandal versucht Selbstmord

Photo : YONHAP News

Kim Man-bae, einer der Hauptverdächtigen im Landentwicklungsskandal von Daejang-dong, versuchte Berichten zufolge, sich das Leben zu nehmen, seine Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich.Die Feuerwehr erhielt am Mittwoch gegen 21:50 Uhr einen 119-Notruf von Kims Anwalt, dass Kim versucht habe, sich in einem Auto in Suwon umzubringen.Nach Angaben der Polizei stach sich Kim am Mittwoch gegen 2 Uhr morgens in Hals und Brust und blieb einige Zeit im Auto, bevor er seinen Anwalt anrief, um ihn über seinen Selbstmordversuch zu informieren. Der Anwalt setzte den Notruf ab, nachdem er am Mittwochabend am Auto angekommen war.Kim wurde daraufhin zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.Kim ist der Eigentümer der umstrittenen Vermögensverwaltungsgesellschaft Hwacheon Daeyu und steht in dem hochkarätigen Korruptionsfall vor Gericht, in den auch enge Mitarbeiter von Lee Jae-myung, dem Vorsitzenden der wichtigsten Oppositionspartei, der Minjoo-Partei, verwickelt sind.Kim war im November 2021 festgenommen worden, wurde letzten Monat nach Ablauf seiner Haftzeit aber wieder freigelassen.