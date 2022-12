Behörde setzt Festungen und Stadtmauer von Joseon auf Vorzugsliste für Bewerbung für UNESCO-Welterbeliste

Das Projekt der Provinz Gyeoggi, der Stadt Goyang und der Stadt Seoul für eine gemeinsame Aufnahme der Festung Bukhansanseong, der Festung Tangchundaeseong und der Stadtmauer von Seoul, Hanyangdoseong, in die Welterbeliste der UNESCO hat die erste Hürde im Land genommen.Die Provinzverwaltung teilte mit, dass die Behörde für Kulturerbe die „Stadtmauer der Hauptstadt von Joseon und Bergfestungen: Hanyangdoseong, Bukhansanseong und Tangchundaeseong“ in einer Sitzung des Unterkomitees für Welterbe am 8. Dezember auf die Vorzugsliste zur Anerkennung als Welterbe gesetzt habe.Um eine Aufnahme in die Welterbeliste zu beantragen, muss ein vierstufiges inländisches Verfahren durchlaufen werden. Nach der Aufnahme in die vorläufige Liste, die erste Stufe, werden gut vorbereitete Kulturgüter auf die Vorzugsliste gesetzt.Noch müssen die Anmeldungen für die Kandidatenliste für die Bewerbung und die Auswahl der Bewerber erfolgen, damit eine Bewerbung für die Aufnahme in die Welterbeliste bei der UNESCO eingereicht werden kann.Die Provinz Gyeonggi und die Gyeonggi Kulturstiftung haben in Kooperation mit den Stadtverwaltungen von Seoul und Goyang ein Projekt durchgeführt, damit die Festungen Bukhansanseong und Tangchundaeseong verbunden mit Hanyangdoseong auf die Vorzugsliste gesetzt werden.