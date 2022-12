Yoon leitet Treffen zur Überprüfung von Fortschritten bei politischen Aufgaben

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol leitet heute eine Sitzung zur Überprüfung des Standes der Umsetzung der staatspolitischen Aufgaben in seinem ersten Amtsjahr und zur Erläuterung von Umsetzungsplänen für kommendes Jahr.Das Treffen wird in Anwesenheit einer Gruppe von 100 Bürgern für 100 Minuten abgehalten und live übertragen.Das erste Treffen dieser Art in der Yoon Suk-Yeol-Regierung wird zu drei Themen stattfinden – Wirtschaft und Lebensunterhalt der Bürger, Vision und Strategie für Regionen außerhalb der Hauptstadtregion und die drei großen Reformaufgaben Rente, Arbeit und Bildung.Zu jedem Thema werden die zuständigen Minister über den Stand der Umsetzung der Aufgaben berichten. Es wird eine Frage- und Antwortstunde geben, bei der 100 Vertreter der Öffentlichkeit dem Präsidenten oder Ministern Fragen stellen können.