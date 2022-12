Südkoreanischer Botschafter fordert Aufnahme von Cybersicherheit in Agenda des UN-Sicherheitsrats

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat den Vereinten Nationen vorgeschlagen, die Cybersicherheit zusätzlich auf die Agenda des UN-Sicherheitsrats zu setzen.Den entsprechenden Vorschlag unterbreitete der südkoreanische Botschafter bei den UN, Hwang Joon-kook, bei einer offenen Debatte über die Reform des Sicherheitsrats am Mittwoch (Ortszeit) im UN-Hauptquartier in New York. Er wies auf die Notwendigkeit hin, die auf internationale Konflikte, Friedensbruch und Aggressionen begrenzte Agenda des Sicherheitsrats zu modernisieren.Nach der UN-Charta kann der Sicherheitsrat Schlichtungsmaßnahmen für Konflikte oder Situationen, die internationale Spannungen auslösen könnten, empfehlen und zu Zwangsmaßnahmen greifen.Die Charta der Vereinten Nationen wurde im Jahr 1945 verabschiedet, daher umfasst der Begriff internationaler Konflikte keine Cyberprobleme wie Hacking.Hwang sagte, bestimmte UN-Mitglieder verübten Cyberattacken, um Einrichtungen anderer Länder zu zerstören, Informationen zu stehlen oder Finanzmittel für die Entwicklung von Atomwaffen zu besorgen. Auch der UN-Sicherheitsrat müsse über die Cybersicherheit diskutieren.