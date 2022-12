Neue Covid-19-Fälle bei 70.154

Photo : YONHAP News

Der neueste Covid-19-Tageswert liegt inmitten des Wiederauflebens des Virus im Winter bei 70.000.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass am Mittwoch 70.154 neue Fälle erfasst wurden, darunter 38 Fälle aus dem Ausland, was die Gesamtzahl der Fälle auf rund 28 Millionen erhöht.Der Tageswert ging im Vergleich zum Vortag um etwa 14.000 zurück, stieg aber im Vergleich zur letzten Woche um etwa 5.000 und im Vergleich zur Vorwoche um 13.000. Es ist auch der größte Wert für einen Donnerstag seit 13 Wochen.Am Mittwoch wurden 58 Todesfälle gemeldet, was die Gesamtzahl der Opfer auf 31.232 erhöht. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,11 Prozent.