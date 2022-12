Finanzminister: Zinserhöhung in USA liegt innerhalb der Erwartungen

Photo : YONHAP News

Die am Mittwoch (Ortszeit) beschlossene Leitzinserhöhung durch die US-Zentralbank Fed liegt nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung und der Notenbank innerhalb der Erwartungen.Die entsprechende Äußerung machte Finanzminister Choo Kyung-ho am Donnerstag in einer Notsitzung zur Makrowirtschaft und Finanzen. Anwesend waren der Gouverneur der Bank of Korea, die Chefs der Finanzdienstekommission und der Finanzaufsicht sowie der präsidiale Chefsekretär für Wirtschaft.Hinsichtlich der Entscheidung der Fed, den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte anzuheben, teilte Choo die Einschätzung mit, dass die USA das Tempo bei Zinssteigerungen angepasst hätten, weil sich die dortige Teuerung den fünften Monat in Folge verlangsamt habe.Zugleich machte Choo auf die Äußerung des Fed-Chefs Jerome Powell aufmerksam, dass das endgültige Zinsniveau und die Dauer wichtiger als das Tempo bei Zinserhöhungen seien. Er habe auch gesagt, dass keine Zinssenkung überlegt werde, bis man von einer Verlangsamung der Inflation überzeugt sei.Die diesmalige Zinserhöhung sei über die Markterwartungen nicht weit hinausgegangen. Die Volatilität auf den globalen Finanzmärkten sei über Nacht begrenzt gewesen. Es müsse jedoch noch beobachtet werden, wie sich die Lage später entwickeln werde, fügte Choo hinzu.