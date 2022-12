Südkorea will sich über Belohnung von Koreakriegsveteranen aus Marokko beraten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will nach Maßnahmen zur Belohnung der erst kürzlich festgestellten Koreakriegsveteranen aus Marokko suchen.Das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten gab bekannt, dass eine Regierungsdelegation vom 15. bis 23. Dezember nach Libanon, Frankreich und Marokko reise, zu der dessen Vizeminister Yoon Jong-jin zähle. Sie werde ins Ausland entsandte koreanische Truppeneinheiten besuchen und nach einer Kooperation mit Teilnehmerländern des Koreakriegs für Projekte zur Belohnung von Veteranen suchen.Die Abordnung wird vom 20. bis 22. Dezember Marokko besuchen, um sich mit dortigen Regierungsbeamten über die Entdeckung von Kriegsveteranen und die Unterstützung von deren Belohnung zu beraten. Es wurde erstmals offiziell eine Aufzeichnung über Marokkaner bestätigt, die als UN-Soldaten in französischen Truppen im Koreakrieg gekämpft hatten.Die südkoreanische Botschaft in Marokko hatte letzten Monat bekannt gegeben, dass acht marokkanische Koreakriegsveteranen und 16 angeblich marokkanische Veteranen festgestellt worden seien. Es werde ermittelt, ob sie noch lebten.Das Ministerium will sich anlässlich des anstehenden Besuchs in Marokko für die Schaffung freundschaftlicher Beziehungen zwischen beiden Ländern mittels der Belohnung der Kriegsveteranen einsetzen.