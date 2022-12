„Decision to Leave“ bei Critics Choice Awards nominiert

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „Decision to Leave“ ist bei den Critics Choice Awards nominiert worden.Laut den Nominierungen, die die Critics Choice Association am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte, wurde die Produktion von Regisseur Park Chan-wook in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film” bei der 28. Preisverleihung nominiert.Im Rennen sind fünf weitere Filme, darunter „Im Westen nichts Neues“ aus Deutschland und „Argentina, 1985“ aus Argentinien.Am 6. Dezember waren die Nominierungen für die Fernsehkategorie bekannt gemacht worden. Die koreanische Serie „Extraordinary Attorney Woo“ und die Serie „Pachinko“, die auf dem gleichnamigen Roman der koreanisch-amerikanischen Autorin Lee Min-jin basiert, wurden in der Kategorie „Beste fremdsprachige Serie“ nominiert.Die 28. Verleihung der Critics Choice Awards ist am 15. Januar 2023 im Fairmont Century Plaza Hotel in Los Angeles geplant.