Südkorea und Thailand vereinbaren Jahre des gegenseitgen Besuchs

Photo : YONHAP News

Südkorea und Thailand haben sich darauf geeinigt, die Jahre des gegenseitigen Besuchs 2023-2024 einzuführen.Eine entsprechende Absichtserklärung über die Kooperation im Tourismusbereich schlossen das südkoreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und das thailändische Ministerium für Tourismus und Sport am Dienstag schriftlich ab. Thailand ist das erste südostasiatische Land, mit dem Südkorea eine solche Absichtserklärung unterzeichnete.Beide Länder werden anlässlich des 65. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr in den nächsten zwei Jahren große Veranstaltungen zum Tourismus und Austausch abhalten. Mittels Online- und Offline-Medien werden sie für ihre touristischen Ziele werben.Sie wollen auch bei der Kompetenzstärkung von Beschäftigten im Tourismusbereich und der Förderung von Kultur-, Kunst- und Sportveranstaltungen verbunden mit dem Tourismus mitwirken.Zuerst wird am heutigen Donnerstag die Veranstaltung „Korea Night“ in Thailand stattfinden.